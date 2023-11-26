ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 241.47 ريال





عيار 21 يُسجل 211.28 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,072.95 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,042.19 ريال



وسجل عيار 24 نحو 241.47 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 221.18 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.28 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.10 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.26 ريال.الذهب عيار 24 241.47الذهب عيار 22 221.18الذهب عيار 21 211.28الذهب عيار 18 181.10الذهب عيار 14 141.26وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,072.95 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,128.80 ريال.الذهب عيار 24 240.65الذهب عيار 22 220.43الذهب عيار 21 210.57الذهب عيار 18 180.49الذهب عيار 14 140.78وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,042.19 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,172 ريال.