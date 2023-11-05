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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 240 ريال

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 5 نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 240.21 ريالًا

 وسجل عيار 24 نحو 240.21 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.19 ريال.


عيار 21 يُسجل 210.18 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.16ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.12 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        240.21         
سعر جرام الذهب عيار 22        220.19         
سعر جرام الذهب عيار 21        210.18         
سعر جرام الذهب عيار 18        180.16         
سعر جرام الذهب عيار 14        140.12


أوقية الذهب تسجل 7,471.29ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,471.29 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,211.19 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        239.39         
سعر جرام الذهب عيار 22        219.44         
سعر جرام الذهب عيار 21        209.47         
سعر جرام الذهب عيار 18        179.54         
سعر جرام الذهب عيار 14        139.65


أوقية الذهب تسجل 7,445.84 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,445.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,798.85 ريال.

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