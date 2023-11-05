ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 240 ريال

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 5 نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 240.21 ريالًا





عيار 21 يُسجل 210.18 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,471.29ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,445.84 ريال



وسجل عيار 24 نحو 240.21 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.19 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.16ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.12 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 240.21سعر جرام الذهب عيار 22 220.19سعر جرام الذهب عيار 21 210.18سعر جرام الذهب عيار 18 180.16سعر جرام الذهب عيار 14 140.12وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,471.29 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,211.19 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 239.39سعر جرام الذهب عيار 22 219.44سعر جرام الذهب عيار 21 209.47سعر جرام الذهب عيار 18 179.54سعر جرام الذهب عيار 14 139.65وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,445.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,798.85 ريال.