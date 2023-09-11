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ارتفاع أسعار الذهب الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم الإثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 232.39ريال، فيما سجل عيار 22 نحو  213.02 ريال.اضافة اعلان


عيار 21 يُسجل 203.34 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو  174.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.56 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

ذهب عيار 24 قيراط          232.39  ريال
ذهب عيار 22 قيراط          213.02  ريال
ذهب عيار 21 قيراط          203.34  ريال
ذهب عيار 18 قيراط          174.29  ريال
ذهب عيار 16 قيراط          154.93  ريال
ذهب عيار 14 قيراط          135.56  ريال


أوقية الذهب تسجل 7228.14 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7228.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232.390.13 ريال.


أسعار الذهب أمس

سعر جرام الذهب عيار 24        231.38         
سعر جرام الذهب عيار 22        212.1
سعر جرام الذهب عيار 21        202.46         
سعر جرام الذهب عيار 18        173.53         
سعر جرام الذهب عيار 14        134.97


أوقية الذهب تسجل 7,196.53 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,196.53 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231,377.46 ريال.

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