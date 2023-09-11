ارتفاع أسعار الذهب الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

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تقدم
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين
11 سبتمبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 232.39ريال،
فيما سجل عيار 22 نحو 213.02 ريال.
وسجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 203.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.56 ريال.
عيار
21 يُسجل 203.34 ريال
ذهب عيار 24 قيراط 232.39 ريال
أسعار
الذهب اليوم في المملكة
ذهب عيار 22 قيراط 213.02 ريال
ذهب عيار 21 قيراط 203.34 ريال
ذهب عيار 18 قيراط 174.29 ريال
ذهب عيار 16 قيراط 154.93 ريال
ذهب عيار 14 قيراط 135.56 ريال
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7228.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232.390.13 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7228.14 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 231.38
أسعار
الذهب أمس
سعر جرام الذهب عيار 22 212.1
سعر جرام الذهب عيار 21 202.46
سعر جرام الذهب عيار 18 173.53
سعر جرام الذهب عيار 14 134.97