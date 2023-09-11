ارتفاع أسعار الذهب الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 232.39ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.02 ريال. اضافة اعلان





عيار 21 يُسجل 203.34 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7228.14 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7,196.53 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.56 ريال.ذهب عيار 24 قيراط 232.39 ريالذهب عيار 22 قيراط 213.02 ريالذهب عيار 21 قيراط 203.34 ريالذهب عيار 18 قيراط 174.29 ريالذهب عيار 16 قيراط 154.93 ريالذهب عيار 14 قيراط 135.56 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7228.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232.390.13 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.38سعر جرام الذهب عيار 22 212.1سعر جرام الذهب عيار 21 202.46سعر جرام الذهب عيار 18 173.53سعر جرام الذهب عيار 14 134.97وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,196.53 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231,377.46 ريال.