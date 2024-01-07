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ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

اسعار الاسماك
ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية
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ارتفعت أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية، خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 50%، حيث وصل سعر كيلو سمك الكنعد المحلي إلى 90 ريالًا، وسعر كيلو سمك الشعري إلى 45 ريالًا.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية

وقال الصياد وبائع الأسماك بجزيرة الأسماك بالقطيف فاضل الصيرفي، إن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى عدة أسباب، منها اقتراب انتهاء موسم الروبيان في آخر يوم من شهر يناير الجاري.
وأكد على أن بعض المراكب الكبيرة مازالت تواصل صيد الروبيان، ومع نهاية الموسم سوف تتجه لصيد الأسماك مما يسهم بزيادة الكمية المعروضة من الأسماك المحلية.

أسباب ارتفاع أسعار السمك في الشرقية

وأشار الصيرفي، إلى أن تقلب الأجواء وهبوب الرياح خلال الأيام الماضية أسهمت في عزوف المراكب الكبيرة عن الإبحار، مما أسهم في تراجع الكميات المعروضة من الأسماك.
وقال الصياد الصيرفي، هناك كثرة طلب على أسعار بعض السمك مثل الكنعد سواء كان ذلك من الفنادق أو المطاعم أو مناطق في المملكة مثل المدينة المنورة والرياض.

الإجازة الدراسية من أسباب زيادة أسعار الأسماك

وأضاف، بدأت الفنادق والمطاعم في سحب كميات كبيرة من الأسماك لسد احتياجات الإجازة الدراسية للطلاب، وزيادة عدد الزائرين خلال هذه الفترة.
وأضاف: "قلة تواجد السمك وكثرة الطلب أسهم في ارتفاع الأسعار لبعض الأسماك مثل سمك الكنعد وسمك الصافي والشعري وخاصة الصويفي الذي يعتبر سمكة ساحلية ويمنع الصيد في السواحل.

تضاعف أسعار السمك خلال يومين في الشرقية

ولفت بائع الأسماك بجزيرة الأسماك محمد البستاني، إلى أن أسعار صنف وسمك الكنعد ارتفعت بنسبة 50% خلال يومين فقط، حيث كان سعر المن بين 600 ريال و650 ريالاً للمن الواحد ”16 كيلو“.
وارتفع سعر المن الواحد اليوم من 1100 ريال إلى 1200 ريال للمن الواحد، فكان المركب الواحد يجلب من 20 إلى 30 حبة، يجلب الآن بين 5 و8 حبات فقط مما أسهم بارتفاع الأسعار.

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