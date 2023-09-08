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ارتفاع أسعار الأرز عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا.. عالميًا

الارز
ارتفاع أسعار الأرز عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً.. عالمياً
أ أ
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بلغت أسعار الأرز في أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاماً مع ارتفاعها بنسبة 9,8% على أساس شهري.
وجاء هذا الارتفاع بسبب القيود على التصدير التي فرضتها الهند، حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).اضافة اعلان


تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً

وسجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي تراجعاً طفيفاً الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.
وسجل المؤشر 121.4 نقطة في أغسطس؛ وهو أدنى مستوى في عامين، مقابل 124 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق.


تأثير الحرب الروسية الأكرانية

وكانت قراءة أغسطس هي الأدنى منذ مارس 2021 وأيضاً أقل بنسبة 24% من أعلى مستوى على الإطلاق الذي تم الوصول إليه في مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمي هذا العام إلى 2.815 مليار طن، بانخفاض طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.819 مليار طن.
وقالت الفاو إن التوقعات المعدلة ارتفعت مع ذلك بنسبة 0.9% عن عام 2022 وتطابق الإنتاج القياسي لعام 2021.

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