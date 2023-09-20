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صحيفة تواصل الالكترونية

احتفالاً باليوم الوطني.. جامعة القصيم تقرر صرف المكافأة في هذا الموعد

جامعة القصيم
جامعة القصيم
أ أ
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قرر رئيس جامعة القصيم، تقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى يوم غدٍ الخميس الموافق 21/9/2023، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الجامعة الرسمية على "إكس" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الطلاب فرحاً بالقرار ، وتمنى البعض أن تحذو باقي الجامعات حذو جامعة القصيم.

 

جامعات قدمت موعد المكافأة

وقد قرر  عدد آخر من الجامعات تقديم صرف المكافأة للطلاب احتفالاً باليوم الوطني وهى:

1ـ جامعة الملك سعود

2ـ جامعة الباحة

3ـ جامعة شقراء

4ـ جامعة المجمعة

5ـ جامعة القصيم

6ـ جامعة الجوف


تحويل مخلفات النخيل إلى وقود حيوي

وكان فريق بحثي بجامعة القصيم قد نجح في تحويل مخلفات النخيل إلى وقود حيوي نظيف، وهو إنجاز جديد يضيف إلى رصيد المملكة العلمي في شتى المجالات.


8 ملايين نخلة

وقال الدكتور سليمان اليحيى، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة القصيم، إن هناك 8 ملايين نخلة في القصيم ما يمثل ربع إنتاج المملكة من النخيل.
وأشار إلى أن النخلة الواحدة تنتج مخلفات سنوية تتراوح ما بين 50 إلى 60 كجم على الأقل، وكل هذا يتم إهداره.


تقنية الانحلال الحراري

يتم تحويل مخلفات النخيل ومشتقاته، سواء نواة أو جريد أو تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، باستخدام تقنية الانحلال الحراري إلى وقود حيوي.
وأضاف سليمان الربدي، خريج قسم الهندسة الكهربائية في جامعة القصيم، أنه تم استخراج 3 مصادر للطاقة وهو الزيت الحيوي والغاز المصنع والكربون.

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