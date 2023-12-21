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اتفاقية تنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر بين المملكة وأوزبكستان

اتفاقية
اتفاقية تنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر
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 التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، حيث بحثا سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.اضافة اعلان

تنفيذ مشروع طاقة متجددة


وشهد سمو وزير الطاقة ومعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع اتفاقية بين شركة أكواباور، وكل من وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.

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