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صحيفة تواصل الالكترونية

إيرادات 5 شركات طيران خليجية تقفز إلى 48 مليار دولار .. تعرف عليها

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شركات الطيران
أ أ
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ارتفعت إيرادات 5 شركات طيران خليجية بنحو 80 % خلال 2022، لتبلغ إيراداتها مجتمعة نحو 48.1 مليار دولار مقارنة بـ26.7 مليار دولار خلال 2021، مستفيدة من تخفيف القيود المفروضة على السفر العالمي نتيجة فيروس كورونا.اضافة اعلان

شركات الطيران الخليجية:

وشركات الطيران الخليجية المشمولة بالتقرير هي: العربية للطيران، الخطوط الجوية القطرية، طيران الجزيرة، طيران الإمارات، وفلاي دبي، بحسب الاقتصادية.

و استحوذت شركة طيران الإمارات على نصيب الأسد من الإجمالي بإيرادات تجاوزت 29.2 مليار دولار، بارتفاع 81 في المائة مقارنة بعام 2021 البالغة 16.1 مليار دولار.

وبلغ عدد ركاب طيران الإمارات خلال 2022 نحو 43.6 مليون راكب، بارتفاع 122 في المائة عن عام 2021.

وتليها في المرتبة الثانية الخطوط الجوية القطرية بإيرادات تبلغ 14.4 مليار دولار مرتفعة بنحو 79 في المائة خلال 2022 مقارنة بثمانية مليارات دولار، فيما بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم 18.6 مليون راكب بارتفاع 218 في المائة.

طيران فلاي دبي الإماراتية:

في المرتبة الثالثة، حلت شركة طيران فلاي دبي الإماراتية بـ2.5 مليار دولار إيرادات، مسجلة ارتفاعا 72 في المائة مقارنة بـ1.4 مليار دولار، وبعدد ركاب 10.6 مليون راكب، سجل ارتفاعا 89 في المائة.

رابعا، جاءت "العربية للطيران" الإماراتية التي ارتفعت إيراداتها 65 في المائة لتبلغ 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 864 مليون دولار خلال 2021.

وأخيرا شركة طيران الجزيرة الكويتية، التي حلت خامسة بايرادات تتجاوز 589 مليون دولار، مسجلة أعلى معدل نمو بين الشركات الخمس المذكورة بنحو 127 في المائة، مقارنة بـ260 مليون دولار، وبعدد مسافرين 3.6 مليون، سجل ارتفاعا 260 في المائة.

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