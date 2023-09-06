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"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال 6 أشهر

انفاذ
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
أ أ
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حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أرقامًا قياسية ومميزة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع.اضافة اعلان

تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل

وأضاف أنه أشرف خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا.

وذلك لغرض تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال.

 وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى الجهد المبذول لحوكمة أعماله وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتصفية الأصول العقارية والمنقولة.

 كما وقع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.
 ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة.

تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص

وبلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، مسهمًا بذلك في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص بشكل تنافسي وشفاف.

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