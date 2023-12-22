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"إنتليجنس": الإصلاحات الاقتصادية خلقت نظامًا ماليًا قويًا في المملكة

اقتصاد
تقارير اقتصادية
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ترى مؤسسة "كابيتال إنتليجنس" أن التزام المملكة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات كجزء من رؤية السعودية 2030 عامل إيجابي يساعد في تنويع الاقتصاد.اضافة اعلان

جهود الإصلاح تعزز الثقة في اقتصاد المملكة

وقد ساعدت جهود الإصلاح حتى الآن على تعزيز الثقة في اقتصاد المملكة، ورفع معدل توظيف الإناث، وزيادة جاذبية البلاد كوجهة سياحية إقليمية.
ويتوقع أن تقلل الإصلاحات من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع استثمارات الطاقة الخضراء.

تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+"

وثبتت مؤسسة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل بالمملكة عند A+.
وتعكس التصنيفات وضع السيولة الخارجية القوي للغاية في المملكة، مدعومًا بفوائض الحساب الجاري المستمرة، والمركز الصافي القوي للدائنين الخارجيين.

تنويع الإيرادات وتحسين هيكل الميزانية

وتوقع تقرير اقتصادي أن تظل المالية العامة والخارجية لاقتصاد المملكة قوية، مدعومة بجهود إصلاح كبيرة لتنويع الإيرادات وتحسين هيكل الميزانية.
وعلى الرغم من التقدم المحرز مؤخرًا، لا تزال التصنيفات مقيدة بالتنويع المحدود نسبيًا للاقتصاد وهيكل إيرادات الميزانية، فضلا عن مخاطر السياسات المتوسطة إلى العالية والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة.

لا تزال المالية العامة في المملكة قوية

ويشير التقرير إلى أنه لا تزال المالية العامة قوية على الرغم من انخفاض عائدات الهيدروكربونات نتيجة لتخفيضات أوبك+.
وسجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزًا بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بفائض قدره 3.6% خلال نفس الفترة من عام 2022.

ثبات الدين منخفضًا عند 24.8%

وظل دين الحكومة المركزية منخفضًا عند 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ23.8% في نهاية عام 2022.
وتتوقع كابيتال إنتليجنس أن يبلغ متوسط عجز الموازنة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2024-2025، شريطة الحفاظ على الانضباط المالي.

الودائع الحكومية أهم هوامش الأمان المالية

وتعد أهم هوامش الأمان المالية هي الودائع الحكومية في البنك المركزي التي بلغت 409.8 مليارات ريال سعودي (10.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في أكتوبر 2023، مقارنة بـ685.3 مليار ريال سعودي (16.5%) في أكتوبر 2022.

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