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في نسخته الثالثة ..

إنتاج تجاوز 65 ألف طن .. تبوك تستقبل مهرجان الزيتون بمشاركة واسعة من المزارعين

زيتون
ارشيفية
أ أ
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تنطلق بمنطقة تبوك بعد غدٍ، أولى فعاليات مهرجان الزيتون بنسخته الثالثة، وذلك بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، ويستمر 5 أيام، بمشاركة أكثر من 40 مزارعاً للزيتون بالمنطقة.اضافة اعلان

أهداف وزارة البيئة
 ويأتي المهرجان استمراراً لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين على فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية لاسيما منتجات الزيتون ومشتقاته والتعريف بها ، إلى جانب الصناعات التحولية التي تنتج منه.
 وأوضح مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان سيعرض أجود أصناف الزيتون الذي تشتهر بإنتاجه تبوك ، وما يستخرج منه من منتجات تحويلية، لاسيما زيت الزيتون والمخللات وخلافها، مؤكداً أن منطقة تبوك تحوي ما يزيد عن مليون و 300 ألف شجرة زيتون،


65 ألف طن من الزيتون
بواقع إنتاجي يتجاوز الـ 65 ألف طن من الزيتون، وأكثر من 8450 طناً من الزيت، من أصناف الأربوكينا والأربوسانا والنيبالي والصوراني، وتعد المهرجانات نافذة تسويقية ومركزاً لعرض مختلف المحاصيل الزراعية ، كما تعدُّ تحولًا إيجابيًّا ومحفزاً لوضع بصمة في مسيرة التنمية الزراعية بالمنطقة.
 وأفاد بأن الوزارة تعمل وبشكل دائم على تقديم كل التسهيلات لجميع مزارعي المنطقة ، نظراً لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والصحية وما تحمله من فوائد غذائية كبيرة.

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