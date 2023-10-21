السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"إلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم".. مطالبات عاجلة لبنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية
بنك التنمية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
"فما الحاجة إلى الكفيل".. كان هذا تساؤل من  الدكتورة إيمان سعد الزهراني، عضو مجلس الشورى بشأن إصرار بنك التنمية الاجتماعية على وجود كفيل لطالب التمويل في منتج "نفاذ".اضافة اعلان

وجود كفيل لطالب التمويل:


وبحسب ما ذكرته "الرياض"، قالت الزهراني: "إذا تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مركز "دلني" الذي يقع تحت مظلة بنك التنمية الاجتماعية، وتم التحقق من قابلية نجاح المشروع من قبل البنك".

وتابعت :" وإذا طلب التقديم على التمويل وتم من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لطالب التمويل، وعقد التمويل أُرسل إلى منصة أبشر لتوقيعه من قبل المستفيد والأهم من هذا كله أن البنك يقيم أداء المشروع بشكل مستمر طوال مدة التمويل".

وطالبت الزهراني عبر مداخلة لها تحت قبة الشورى أثناء مناقشة تقرير البنك للعام المالي 43 - 1444 واقترحت على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس تبني توصية في القروض المشروطة بالكفيل، وأن على البنك إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل.

شروط يجب توافرها في الكفيل:



وحول الشروط التي حددها البنك وأوجب توافرها في الكفيل أوضحت الزهراني أن منها:

-أن يكون موظفا حكوميا على رأس العمل.
-  ألا يزيد عمره على 55 سنة.
- ألا تكون التزاماته المادية عالية، بمعنى أن لا تكون نسبة الاستقطاع من راتبه أكثر من 33 ٪.

وأضافت الزهراني أنه على الرغم من أن بنك التنمية الاجتماعية قد اقترح حلا آخر غير الكفيل، لطالب التمويل من أجل الضمان على القرض، والذي هو الضمان العقاري، لكن المشكلة بأن الفئة المستهدفة للبنك هم من ذوي الدخل المحدود.

وتابعت : لذلك احتمالية عدم وجود عقار مِلك، كبيرة جداً، خاصةً أن بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المقرِضة لمزاولي العمل الحر والأسر المنتجة والمنشآت المتناهية الصغر، غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجارية، ووجود شريحة كبيرة من طالبي التمويل - ليس لديها أحد يكفلها أو عقار لترهنه.

اقرأ أيضا

أسعار النفط 5
11:49 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العقود الآجلة للنفط تنخفض عند تسوية التعاملات

القطاع الخاص
10:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تريليون ريال زيادة في إيرادات القطاع الخاص

المنتج الاصلي والمقلد
8:54 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين المنتج المقلد والأصلي في السلع والبضائع؟

اسعار العملات3
6:11 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يرتفع "هللة" ويُسجل 4.56 ريالًا

اقرأ أيضا

الذهب يرتفع 5 ريالات.. تعرف على آخر الأسعار مساء الجمعة

النفط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي خوفًا من فشل التحركات الأخيرة

مختص عقاري يكشف عن ضغوط وتحديات تواجه الاقتصاد

وزير الاقتصاد: المملكة عازمة على تحقيق شراكات دولية مع رابطة الآسيان

"الاستثمارات العامة" يعلن تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية بـ 3.5 مليارات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الطاولة المستديرة
12:15 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الأهداف والقضايا.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا

اسعار العملات5
10:17 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.95 ريال

اسعار الذهب3
9:59 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

الاستثمار الجريء
9:43 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

2.4 مليار دولار صفقات الاستثمار الجرئ في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

87978966
11:24 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وتساقط للبرد على 13 محافظة بجازان حتى الـ 9 مساءً

فيديو
10:42 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بنك التنمية
9:51 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

"إلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم".. مطالبات عاجلة لبنك التنمية الاجتماعية

ضباب - شبوره - الطقس
9:07 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

توقعات طقس اليوم: أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات من البرد على 7 مناطق

87978966
3:09 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على مكة وهذه المناطق

elaosboa79384
2:05 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإصدار جواز إلكتروني بالشريحة