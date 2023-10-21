"إلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم".. مطالبات عاجلة لبنك التنمية الاجتماعية

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"فما الحاجة إلى الكفيل".. كان هذا تساؤل من الدكتورة إيمان سعد الزهراني، عضو مجلس الشورى بشأن إصرار بنك التنمية الاجتماعية على وجود كفيل لطالب التمويل في منتج "نفاذ". اضافة اعلان





وجود كفيل لطالب التمويل:

شروط يجب توافرها في الكفيل:

وبحسب ما ذكرته "الرياض"، قالت الزهراني: "إذا تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مركز "دلني" الذي يقع تحت مظلة بنك التنمية الاجتماعية، وتم التحقق من قابلية نجاح المشروع من قبل البنك".وتابعت :" وإذا طلب التقديم على التمويل وتم من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لطالب التمويل، وعقد التمويل أُرسل إلى منصة أبشر لتوقيعه من قبل المستفيد والأهم من هذا كله أن البنك يقيم أداء المشروع بشكل مستمر طوال مدة التمويل".وطالبت الزهراني عبر مداخلة لها تحت قبة الشورى أثناء مناقشة تقرير البنك للعام المالي 43 - 1444 واقترحت على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس تبني توصية في القروض المشروطة بالكفيل، وأن على البنك إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل.وحول الشروط التي حددها البنك وأوجب توافرها في الكفيل أوضحت الزهراني أن منها:-أن يكون موظفا حكوميا على رأس العمل.- ألا يزيد عمره على 55 سنة.- ألا تكون التزاماته المادية عالية، بمعنى أن لا تكون نسبة الاستقطاع من راتبه أكثر من 33 ٪.وأضافت الزهراني أنه على الرغم من أن بنك التنمية الاجتماعية قد اقترح حلا آخر غير الكفيل، لطالب التمويل من أجل الضمان على القرض، والذي هو الضمان العقاري، لكن المشكلة بأن الفئة المستهدفة للبنك هم من ذوي الدخل المحدود.وتابعت : لذلك احتمالية عدم وجود عقار مِلك، كبيرة جداً، خاصةً أن بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المقرِضة لمزاولي العمل الحر والأسر المنتجة والمنشآت المتناهية الصغر، غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجارية، ووجود شريحة كبيرة من طالبي التمويل - ليس لديها أحد يكفلها أو عقار لترهنه.