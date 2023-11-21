الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

المركز الوطني لإدارة الدين
المركز الوطني لإدارة الدين
أ أ
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 أعلن المركز الوطني لإدارة الدين, عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي، حيث جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال سعودي.اضافة اعلان

إقفال طرح نوفمبر


 وبحسب البيان الصادر عن المركز, فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.999 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

 ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره - وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة - بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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