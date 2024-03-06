إقبال على شرائها.. تعرف على سعر المواشي قبل رمضان

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يُعد الإقبال على شراء الأغنام والإبل واستخدام لحومها في الأطعمة الرمضانية عادة سنوية يقبل عليها المستهلكون في أواخر شعبان من كل عام وقبل شهر رمضان المبارك.





تعرف على سعر المواشي قبل رمضان



ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية حركة السوق الشرائية في سوق الأغنام بمحافظة طريف مع وفرة المعروض من مختلف أنواع الأغنام المحلية والمستوردة، فيما يشهد السوق حركة بيع وشراء بين تجار ومربي الماشية الذين يعرضون أغنامهم للبيع بالجملة.وتتفاوت أسعار النعيمي من 1200 ريال إلى 2000 ريال أما السواكن من 1000 إلى 1300 ريال، بينما سعر التيوس يصل إلى 1000 ريال، وتتفاوت أسعار الإبل من 3000 إلى 5000 ريال والحاشي من 3000 إلى 4000 ريال.ويُكثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف جولاته الميدانية المستمرة على المسالخ ‏للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على الصحة العامة.