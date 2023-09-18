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إطلاق منصة "التحالفات" لاستقطاب الشركات الاجنبية وجذب الاستثمارات

قطاع المقاولات
قطاع المقاولات
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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبد القادر إن الهيئة تعمل حاليا على محاولة استقطاب شركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة.اضافة اعلان
وأضاف، تعتزم الهيئة إطلاق منصة "تحالفات" أوائل الشهر القادم بهدف جذب الاستثمارات في القطاع من خارج المملكة، أو الدخول في تحالفات مع شركات وطنية.


260 مليار ريال حجم سوق المقاولات

وأشار إلى أن "قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية، إذ بلغ حجم الاستثمار السنوي فيه أكثر من 260 مليار ريال.
إضافة إلى أنه يضم نحو ثلاثة ملايين عامل، حيث يشكلون 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في السعودية".


غسل الأموال والتستر التجاري

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية من أجل حماية قطاع المقالات من استخدامات غسل الأموال والتستر التجاري.
مشيرا إلى استخدام الهيئة عددا من الأدوات التي تضمن أن المقاول العامل في السعودية يعمل بشكل نظامي.
وذكر أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بلغ نحو 175 ألف منشأة لديها سجل تجاري، منها 15 ألف منشأة مسجلة بشكل رسمي في الهيئة السعودية للمقاولين.


299 شركة عالمية مسجلة في الهيئة

ويشار إلى أن الهيئة سبق وأوضحت الهيئة أن 299 شركة عالمية قامت بالتسجيل في الهيئة، فيما تشكل منطقة الرياض الوجود الأكبر لها بنسبة 46.49 في المائة.
تليها المنطقة الشرقية 25.42 في المائة، ومنطقة مكة المكرمة 20.07 في المائة، بينما تشكل باقي المناطق الإدارية 8.02 في المائة، مبينة أن مجموع العمالة في هذه الشركات بلغ 133 ألف عامل.

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