إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة لإصدار شهادة المحتوى المحلي لهذا الهدف

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وتهدف المبادرة إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.





تحقيق الأهداف التنموية



الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات



تحفيز الصناعة المحلية

