إطلاق مؤشر جديد لقياس أداء أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم

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أعلنت شركة
تداول، عن إطلاق مؤشر تاسي 50، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 07 يناير 2024.
مؤشر تاسي 50
يرصد أداء أكبر 50 شركةوقالت شركة تداول
في بيان لها، إن مؤشر تاسي 50 يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من
حيث إجمالي القيمة السوقية.
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وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%.
استخدامات مؤشر تاسي
50 الجديدوأضافت أن
المؤشر يتيح رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق، ويمكن استخدام تاسي 50 كمؤشر
معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة.
ويتيح المؤشر الجديد قياس مؤشر العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية.