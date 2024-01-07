إطلاق مؤشر جديد لقياس أداء أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم

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أعلنت شركة تداول، عن إطلاق مؤشر تاسي 50، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 07 يناير 2024.





مؤشر تاسي 50 يرصد أداء أكبر 50 شركة اضافة اعلان



استخدامات مؤشر تاسي 50 الجديد



تاسي 50 خطوة مهمة لتطوير القطاع المالي



المقاييس المرجعية للمنتجات الاستثمارية



وقالت شركة تداول في بيان لها، إن مؤشر تاسي 50 يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية.وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%.وأضافت أن المؤشر يتيح رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق، ويمكن استخدام تاسي 50 كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة.ويتيح المؤشر الجديد قياس مؤشر العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية.وبينت الشركة أن إطلاق مؤشر تاسي 50 بمثابة خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.وأوضحت أن المؤشر يوفر مقاييس مرجعية للمنتجات الاستثمارية، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المالية السعودية.