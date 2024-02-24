إطلاق "صندوق تراحم الوقفي" للاستثمار التنموي

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أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" عن إطلاق صندوق تراحم الوقفي بالشراكة مع شركة الراجحي المالية لإدارة الصندوق، وذلك بعد صدور الموافقة الرسمية على تأسيسه من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف.





صندوق تراحم الوقفي



وأوضح الأمين العام للجنة صقر القرني أن صندوق تراحم هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ومتعدد الأصول، ويعد الصندوق أول مبادرة استثمارية تنموية للجنة، تستهدف من إنشائه توجيه الصندوق كونه أحدالأدوات الإستراتيجية لإدرار العوائد للاستثمار التنموي غير الربحي طويل المدى وإتاحة الفرصة لتفعيل المشاركة المجتمعية التطوعية للاكتتاب في الصندوق.وأفاد بأنه يمكن لأي شخص عادي أو اعتباري الاشتراك في الصندوق وتحقيق عوائد استثمارية نقدية في العمل الخيري، حيث تتنوع استثمارات الصندوق في عدة أصول تشمل أسواق النقد، وأدوات الدين والدخل الثابت، وأسواق الأسهم، والصناديق العقارية المتداولة والصناديق العقارية المدرة للدخل، والصناديق الخاصة، والصناديق متعددة الأصول.ومن خلال إطلاق "صندوق تراحم الوقفي" تعزز اللجنة دورها التنموي في القطاع غير الربحي، ودعمالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الإيجابي على المستفيدين لتحسين ورفع جودة حياتهم، وتقديم الدعم بما يحقق لهم الحياة الكريمة وتعزيز فرص التنمية المستدامة في المجتمع.يأتي إطلاق "صندوق تراحم الوقفي" امتدادًا لجهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فيتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتفعيل الجانب الاستثماري في الصناديق الوقفية؛ بصفته جزءًا من الدور الوطني للمواءمة بين الأهداف الاستثمارية والأهداف الإستراتيجية التنموية للجنة والقطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة لعام 2030م.