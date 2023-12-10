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إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان" لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

توبيان نيوم
شركة نيوم
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أعلنت “نيوم” اليوم، عن إطلاق شركة نيوم للغذاء “توبيان”، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.اضافة اعلان

تطوير حلول مستدامة عبر 5 ركائز

وتعتمد “توبيان”على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر 5 ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، الاستزراع المائي المتجدد، الأغذية المستحدثة، التغذية المخصصة، الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتم إطلاق “توبيان” بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي.

منظومة إتقاف فن الكثير بالقليل

وتمثل “توبيان” معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان “فن الكثير بالقليل”، وإيجاد “عصر جديد من الغذاء” يمتد من الصحراء.
ويقدم مفهوم إطلاق توبيان “المستقبل إلى المائدة” الجديد حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

بناء نظام غذائي مستدام لمواجهة التحديات

وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم.

تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية

مشيراً إلى أن نهج توبيان المبتكر سيكون هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة.
متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

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