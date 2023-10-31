إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في هذه الدولة

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أطلق بيت التمويل الكويتي بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.

وجرى تدشين بنك «تم» الرقمي خلال فعالية خاصة أقيمت بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية متمثلة بالرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك». اضافة اعلان





قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية





يفوق تطلعات العملاء





المحفز الأكبر لتحول عالم البنوك





الطاقات البشرية المبدعة



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود: اخترنا الاسم بعناية كبيرة لأن هذا البنك الرقمي يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية.ويلبي البنك تطلعات العملاء ويفوق توقعاتهم لما يمتلكه من تصميم شبابي عصري، وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، وبذات الوقت سرعة وسهولة استخدام مطلقة.وأضاف الرشود: أن الرقمنة باتت ثقافة وأسلوب حياة لدى الشباب الكويتي والمجتمعات بشكل عام، وأن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيس للنمو المستقبلي.وتعد أيضا المحفز الأكبر لتحول عالم البنوك، والسبيل الأمثل لإعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية.وقال إن هذه العوامل دفعتنا لإنشاء بنك «تم» الرقمي بسواعد طاقاتنا البشرية المبدعة، لمواصلة رحلتنا الرقمية واثبات استدامة التفوق والريادة.وتبني آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعلم الآلة، وتعزيز التعاون مع شركات الـ FinTech والـ TechFin بهدف تنفيذ المزيد من المبادرات التكنولوجية.