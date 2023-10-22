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صحيفة تواصل الالكترونية

إحصائية صادمة عن ارتفاع التضخم بدولة خليجية

الكويت
الكويت
أ أ
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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.73 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.اضافة اعلان

إحصائية صادمة



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم، عن بيان الإحصاء أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر بنسبة 0.31 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضاف أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

مؤشر الأسعار



وتابع بيان الإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.3 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين، شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

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