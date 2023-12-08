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إتمام 100 صفقة عقارية يوميا في جدة

سوق العقار1
سوق العقار في جدة
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سجلت سوق العقارات في جدة خلال الشهر الماضي 3.011 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.33 مليارات ريال لمساحة مجموعها 2.78 مليون متر مربع.اضافة اعلان

100 صفقة عقارية يوميا في شهر واحد

وحققت الصفقات متوسط  يصل إلى 100 صفقة عقارية يوميا، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الماضيين، وفقا لـ "الوطن".

153% أرباح القطاع العقاري خلال 9 أشهر

من جهة أخرى، قفزت أرباح شركات القطاع العقاري بالمملكة بنسبة 153 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
 وذلك بسبب النمو والازدهار العقاري الذي تمر به المملكة وما تشهده من طفرة في مشروعات التطوير العقاري الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص.

1.35 مليار زيادة في ربحية شركات العقار

وحققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023، بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات العقارات المدرجة في السوق الرئيسية لـ«تداول» بنسبة 84.39 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي.

971 أرباح 13 شركة مدرجة في القطاع

كما حققت 13 شركة مدرجة في القطاع أرباحاً مجمعة بلغت 971.04 مليون ريال، مقابل تحقيق أرباح بلغت 526.64 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.
وواصلت شركات القطاع العقاري تسجيلها للربحية على أساس ربع سنوي؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 44.58 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام نفسه.

14% زيادة في حجم المبيعات والإيرادات

وفي حجم المبيعات والإيرادات؛ سجلت شركات القطاع العقاري ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 13.99 في المائة، لتبلغ 3.29 مليار ريال، مقابل 2.89 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 9.99 في المائة، بزيادة تقدر بنحو 903.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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