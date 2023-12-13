"أوبك" تكشف سبب انخفاض أسعار النفط

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أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم تفاؤلا حذرا بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق النفط في عام 2024.
استهلاك النفط:
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وقالت إن الانخفاض الأخير في الأسعار سببه المخاوف المبالغ فيها بشأن الطلب فيما أبقت على توقعاتها المرتفعة نسبيا لاستهلاك النفط في 2024، بحسب "رويترز".
وتراجع خام برنت إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في عام 2023 الذي بلغه في سبتمبر عند نحو 98 دولارا للبرميل.
وأمس، انخفضت أسعار النفط 3 في المائة اليوم وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر.
مؤشر أسعار المستهلكين
وزاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الضغوط النزولية على النفط في وقت سابق بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".
نمو الطلب العالمي
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ.
وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك+ الأحدث للحد من المعروض. ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.
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