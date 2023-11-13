"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

أ أ

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، أنها عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميًا. اضافة اعلان





بزيادة حوالي 100 ألف برميل



توقعات الطلب على النفط



ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من 16 مليون برميل



وحسب "سكاي نيوز"، فإن ذلك يأتي بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.ومؤخرًا، رفعت "أوبك" بشكل كبير توقعات الطلب على النفط على المدى الطويل ولا ترى أي ذروة للطلب في الأفق، حيث إن استمرار نمو الاستهلاك سيحتاج إلى جميع أشكال الطاقة.وتم إطلاق التقرير الأسبوع الماضي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في الرياض.ويتوقع التقرير الحالي أن يرتفع الطلب على النفط بأكثر من 16 مليون برميل يوميًا بين 2022 و2045، من 99.6 إلى 116 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها ستة ملايين برميل يوميا مقارنة بالتقييم السابق من العام الماضي.