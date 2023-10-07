أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط

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رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والطويل على الرغم من التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأفادت مصادر على دراية بالأمر، بأنه من المقرر أن يظهر التقرير السنوي أن الطلب على النفط لا يزال يرتفع، واصفين المراجعات الصعودية بأنها ليست كبيرة. اضافة اعلان

وأوضح أحد المصادر أن الطلب على النفط أظهر مرونة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية رغم فترات ارتفاع الأسعار، حسبما نقلت "رويترز".





ارتفاع الطلب على النفط

ومن شأن ارتفاع الطلب على النفط أن يشكل دفعة للمنتجين وللمنظمة المكونة من 13 دولة، كما سيؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار، ويسلط الضوء على وجهة نظر "أوبك" الأكثر تفاؤلًا بشأن توقعات الطلب على الخام مقارنة بوكالة الطاقة الدولية.ومن المقرر أن تطلق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإصدار السابع عشر من توقعات النفط العالمية يوم الإثنين، التاسع من أكتوبر في الرياض.