"أوبك +" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع تخفيضات لباقي الأعضاء

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تدرس "أوبك+" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع إجراء تخفيضات لباقي الأعضاء المجموعة، حسب وكالة "رويتر".





تراقب واسع في أسواق النفط لقرارات "أوبك+" اضافة اعلان



مهمة "أوبك+" لتحقيق التوازن.. صعبة



وقود الطائرات وراء زيادة الطلب على الخام



6.2 مليون برميل يوميا بعد الوباء



وانطلقت اليوم الخميس أعمال الاجتماع الـ 187 لمؤتمر "أوبك" والاجتماع الـ51 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة افتراضيا وسط ترقب واسع من السوق النفطية لمعرفة مستجدات السياسة الإنتاجية للمجموعة.وتوقع محللون نفطيون أن يتوصل أعضاء "أوبك +" عن توافق بشأن حصص الإنتاج لعام 2024.لافتين إلى أن أي تخفيضات إضافية من شأنها أن تدعم أسعار النفط في حين أن أي زيادة في الإنتاج ستضغط على السعر أكثر للانخفاض.ورأوا أن أمام "أوبك+" مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين رغبات الأعضاء، بينما لا تزال التوقعات الفنية للخام الأمريكي سلبية مع إغلاق السعر الفوري الحالي عند أدنى مستوى آخر منذ عدة أشهر.لافتين إلى أن خام برنت ارتفع مجددا مع تعطل صادرات النفط والمنتجات من ميناء نوفوروسيسك الروسي بسبب عواصف، بينما تستمر السوق في متابعة مستوى المخزونات واجتماع "أوبك +".ويقول مارتن جراف، مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة إنه رغم بعض العوامل الهبوطية، فإن معنويات السوق إيجابية، حيث كانت عودة الطلب على وقود الطائرات سمة مميزة للطلب على الخام.كما سجلت الهند أخيرا أعلى أرقام استهلاك الكيروسين منذ مارس 2020 عند 177 ألف برميل يوميا.وأوضح أنه بحسب بيانات وإحصائيات دولية كان وقود الطائرات أكبر فئة من المنتجات، التي تنمو هذا العام، حيث أضاف أكثر من 900 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.ووصل الطلب على وقود الطائرات إلى أعلى قراءة سنوية بعد الوباء تبلغ 6.2 مليون برميل يوميا مدعوما إلى حد كبير بارتفاع نشاط الطيران الآسيوي.ويقول سلطان كورالي، المحلل الألباني، ومختص شؤون الطاقة والمصارف إن العواصف التي تسد محطات التصدير الروسية أضافت بعض الصعود إلى الأسعار.