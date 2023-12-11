الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 4 توقعات إقتصادية لعام 2024

الاقتصاد السعودي
مؤشرات الاقتصاد العالمي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوردت مجموعة "جي بي مورجان" المصرفية الأمريكية بعض مما تراه من نبوءات اقتصادية ستؤثر على الاسواق في العام المقبل 2024. اضافة اعلان
ورصدت المجموعة المصرفية خمسة توقعات استثمارية تعتقد أنها قد تكون ضرورية خلال العام المقبل، كالآتي:

1ـ استقرار التضخم

انهار معدل التضخم الرئيسي في معظم دول العالم من ذروته التي بلغت نحو 8% إلى أقل من 3.5% اليوم فيما يشير ذلك إلى كثير من التقدم.
ووفق ذلك تشير العديد من المؤشرات إلى مزيد من الانكماش كما يستمر سوق العمل في العودة إلى التوازن وهي إشارة قوية لتراجع نمو الأجور.

تراجع مكاسب الوظائف في مختلف الاقتصاديات

تباطأ وتيرة مكاسب الوظائف ببطء في مختلف الاقتصادات وفي الولايات المتحدة ولا يوجد الآن سوى 1.3 فرصة عمل متاحة لكل عامل عاطل عن العمل وهذا بعيد كل البعد عما كان سائدا منذ أكثر من عام.
وأحدث البيانات المتعلقة بأسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع التغير في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي لا تزال تشير إلى التباطؤ.

2ـ توقعات الفائدة

تعمل سياسات النقد بشكل أفضل عندما تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وعندما تتحرك توقعات التضخم إلى الأعلى كما في العامين الماضيين.
وفي الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتوقع السوق فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس وبنسبة 100% بحلول مايو 2024.

3ـ أداء السندات

وتوفر السندات الاستقرار في المحافظ ذات التقلبات الأقل مقابل الأسهم وترتفع الأسعار عندما يتباطأ النمو الاقتصادي وتنخفض أسعار الفائدة.
ولم يأتِ هذا إلا بتكلفة كبيرة خلال العقد الماضي فقبل الوباء كان ربع إجمالي الديون الحكومية في أنحاء العالم يحمل عائدًا سلبيًا.

4ـ الذكاء الاصطناعي

في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، إلا أنه لا يستبعد ارتفاعًا جيدًا في نهاية عام 2023.
وتميل بيئة سوق الأسهم إلى تحقيق نتائج جيدة ويتسارع نمو الأرباح مرة أخرى بعد في ظل اعتقاد بتنامي قوة الذكاء الاصطناعي.

الضغوط الائتمانية

تعد إحدى الحقائق التي لا مفر منها في دورة الأعمال هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الحصول على الائتمان أكثر صعوبة ويتوقع أن يشهد العام المقبل المزيد من الضغط في بعض قطاعات.
وهناك ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من الديون العقارية التجارية المستحقة، مع حوالي 2 تريليون دولار منها مستحقة السداد في عام 2025.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

مطار هيثرو
11:32 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

المملكة تقترب من الاستحواذ على الحصة الأكبر من مطار هيثرو بلندن

الهيئة العامة للإحصاء
10:14 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي خلال أكتوبر 2023

اسعار العملات
10:13 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

استقرار أسعار العملات والإسترليني يُسجل 4.70 ريال

أسعار الذهب5
9:49 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 211 ريالًا

اقرأ أيضا

ينطلق في الرياض اليوم.. مؤتمر لبحث فرص وتحديات التمويل الإسلامي

أسعار النفط تواصل المكاسب رغم المخاوف من تراجع الطلب

107 آلاف محفظة استثمارية مدارة في المملكة بنهاية الربع الثالث

لأول مرة.. شركة أوروبية تستخدم الأمونيا النقي كوقود للناقلات البحرية

"ساما" يصرح لشركة لمزاولة نشاط الدفع الآجل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القطاع العسكري في المملكة 5:52 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024

اقرأ أيضا

GA-1r_xWQAA60vU
8:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

المياه الوطنية: تأهيل وتشغل 4 محطات معالجة بيئية في الرياض

أسعار الأسهم
4:55 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بتداولات 4.953 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق عند 11296 نقطة

محاصيل الشرقية
4:23 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

توفير محاصيل مقاومة للظروف المناخية مجانًا للمزارعين

توبيان نيوم
1:41 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان" لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:30 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

المعلمين الجدد
1:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

النيابة العامة
11:47 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما

1247409811
11:09 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الآثار والتداعيات.. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

ايجار
12:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هيئة العقار تمنع دفع الإيجار خارج "منصة إيجار" ابتداءً من هذا التاريخ

حساب المواطن
11:10 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445