أهم 4 توقعات إقتصادية لعام 2024

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أوردت مجموعة "جي بي مورجان" المصرفية الأمريكية بعض مما تراه من نبوءات اقتصادية ستؤثر على الاسواق في العام المقبل 2024. اضافة اعلان

ورصدت المجموعة المصرفية خمسة توقعات استثمارية تعتقد أنها قد تكون ضرورية خلال العام المقبل، كالآتي:





1ـ استقرار التضخم



تراجع مكاسب الوظائف في مختلف الاقتصاديات



2ـ توقعات الفائدة



3ـ أداء السندات



4ـ الذكاء الاصطناعي



الضغوط الائتمانية



انهار معدل التضخم الرئيسي في معظم دول العالم من ذروته التي بلغت نحو 8% إلى أقل من 3.5% اليوم فيما يشير ذلك إلى كثير من التقدم.ووفق ذلك تشير العديد من المؤشرات إلى مزيد من الانكماش كما يستمر سوق العمل في العودة إلى التوازن وهي إشارة قوية لتراجع نمو الأجور.تباطأ وتيرة مكاسب الوظائف ببطء في مختلف الاقتصادات وفي الولايات المتحدة ولا يوجد الآن سوى 1.3 فرصة عمل متاحة لكل عامل عاطل عن العمل وهذا بعيد كل البعد عما كان سائدا منذ أكثر من عام.وأحدث البيانات المتعلقة بأسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع التغير في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي لا تزال تشير إلى التباطؤ.تعمل سياسات النقد بشكل أفضل عندما تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وعندما تتحرك توقعات التضخم إلى الأعلى كما في العامين الماضيين.وفي الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتوقع السوق فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس وبنسبة 100% بحلول مايو 2024.وتوفر السندات الاستقرار في المحافظ ذات التقلبات الأقل مقابل الأسهم وترتفع الأسعار عندما يتباطأ النمو الاقتصادي وتنخفض أسعار الفائدة.ولم يأتِ هذا إلا بتكلفة كبيرة خلال العقد الماضي فقبل الوباء كان ربع إجمالي الديون الحكومية في أنحاء العالم يحمل عائدًا سلبيًا.في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، إلا أنه لا يستبعد ارتفاعًا جيدًا في نهاية عام 2023.وتميل بيئة سوق الأسهم إلى تحقيق نتائج جيدة ويتسارع نمو الأرباح مرة أخرى بعد في ظل اعتقاد بتنامي قوة الذكاء الاصطناعي.تعد إحدى الحقائق التي لا مفر منها في دورة الأعمال هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الحصول على الائتمان أكثر صعوبة ويتوقع أن يشهد العام المقبل المزيد من الضغط في بعض قطاعات.وهناك ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من الديون العقارية التجارية المستحقة، مع حوالي 2 تريليون دولار منها مستحقة السداد في عام 2025.