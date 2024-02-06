"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد لـ أرامكو بـ246 مليون ريال

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وقعت شركة الأنابيب السعودية، اليوم الثلاثاء 6 من فبراير، عقدًا لتوريد أنابيب
صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 138.6 مليون ريال.
"أنابيب السعودية" تفوز بعقد قيمته 138.6 مليون ريالوقالت الشركة إن مدة العقد 12 شهرًا، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة
في العقد، وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربعين الثالث
والرابع من عام 2024.
عقد توريد أنابيب صلب بـ 108 ملايين ريال وكانت الشركة "العربية للأنابيب"، "أنابيب" أعلنت أمس
الاثنين عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب بنحو 108 ملايين ريال لصالح أرامكو
السعودية.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن مدة العقد 11 شهرًا مضيفة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية.
352.% نمو صافي أرباح الشركة في 2023وكانت "أنابيب" سجلت نموًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام
2023 بنسبة 352.5% إلى 44.8 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الفترة المقارنة
من العام الماضي.
وقالت الشركة حينها، إن إيرادات الربع الثالث من العام سجلت نموا بنسبة 59% إلى 279 مليون ريال مقابل 175 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.