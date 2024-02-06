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"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد لـ أرامكو بـ246 مليون ريال

أنابيب السعودية
شركة الأنابيب السعودية
أ أ
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وقعت شركة الأنابيب السعودية، اليوم الثلاثاء 6 من فبراير، عقدًا لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 138.6 مليون ريال.اضافة اعلان

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد قيمته 138.6 مليون ريال

وقالت الشركة إن مدة العقد 12 شهرًا، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد، وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربعين الثالث والرابع من عام 2024.

عقد توريد أنابيب صلب بـ 108 ملايين ريال

وكانت الشركة "العربية للأنابيب"، "أنابيب" أعلنت أمس الاثنين عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب بنحو 108 ملايين ريال لصالح أرامكو السعودية.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن مدة العقد 11 شهرًا مضيفة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية.

352.% نمو صافي أرباح الشركة في 2023

وكانت "أنابيب" سجلت نموًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 352.5% إلى 44.8 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وقالت الشركة حينها، إن إيرادات الربع الثالث من العام سجلت نموا بنسبة 59% إلى 279 مليون ريال مقابل 175 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أسباب نمو الإيرادات والأرباح في "أنابيب السعودية"

وذكرت الشركة أن أسباب نمو الإيرادات ومن ثم الأرباح في الربع الثالث من 2023 تعود إلى الاستمرار في الحصول على مشاريع خلال الفترة الماضية، بجانب استقرار الإنتاج خلال الفترة الماضية في مصنعي الرياض والجبيل وتحسن جداول التوريد.

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