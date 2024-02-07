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أمانة القصيم تطرح 14 فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص

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أمانة منطقة القصيم
أ أ
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طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الظاهرية، 14 فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص.

أمانة منطقة القصيم تطرح 14 فرصة استثماريةاضافة اعلان

وأوضحت أن ذلك يأتي سعيًا لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية.

رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة

كما تهدف الفرص الاستثمارية لإتاحة المجال لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
ودعت الأمانة الراغبين بالدخول في المنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني.

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