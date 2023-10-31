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"أمانة العاصمة المقدسة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي بمكة المكرمة

امانة مكة
أمانة مكة
أ أ

طرحت أمانة العاصمة المقدسة‬ فرصة‬ استثمارية؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي "هايبر ماركت" بمخطط العسيلة بمكة المكرمة.

الفرصة الاستثماريةاضافة اعلان

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة السوق المركزي، وذلك على مساحة تُقدّر بــ 1,050.92 متراً مربعاً، مشيرة إلى أن مدة العقد سيمتد لـ 20 سنة قادمة، وأن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2023/12/27م.
وأشارت الأمانة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وفي وقت سابق، دعت أمانة العاصمة المقدسة، المحال والمنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 تطبيق جدول الجزاءات المحدث

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن الأمانة قد بدأت في تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة.
ويتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين بدون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة.

الأنشطة المعلقة بالصحة العامة

وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.

تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها

 وأشار الزيتوني، إلى أن من أبرز المخالفات غير الجسيمة تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها، أو عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الحلي بالأيدي أو تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في الأماكن غير المخصصة لها.

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