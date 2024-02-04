أ أ

طرحت أمانة منطقة الجوف أكثر من 700 فرصة استثمارية في القطاع البلدي بالمنطقة للمستثمرين والشركات، خلال العام المنصرم 2023م عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". اضافة اعلان







"أمانة الجوف" تطرح أكثر من 700 فرصة استثمارية



فرص كبرى نوعية في كافة المجالات



وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة للمستثمرين وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030؛ وذلك لتحقيق:1 - زيادة الاستثمارات.2 - تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.3 - تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأضاف الشرعان أن الفرص الاستثمارية التي طرحت خلال العام الماضي تنوعت ما بين فرص كبرى نوعية ومتوسطة وفرص صغرى ومؤقتة في كافة المجالات التجارية والترفيهية والسياحية والرياضية والخدمية والفعاليات الموسمية وغيرها.يُذكر أن أمانة الجوف شاركت في ملتقى الاستثمار البلدي 2023، وملتقى سيتي سكيب العالمي بالرياض، لترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومحافظاتها.