أكثر من 80 شركة أمريكية تسجل حضورها في مؤتمر "فرص السوق السعودي في الغاز والنفط" بولاية لويزيانا

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سجلت أكثر من 80 شركة أمريكية حضورها في مؤتمر "فرص السوق السعودي في الغاز والنفط" الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالشراكة مع Legal KN في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الثلاثاء الماضي. اضافة اعلان





الرئيس المؤقت والمديرة التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي



وكان من بين المتحدثين البارزين في هذا الحدث، الرئيس المؤقت والمديرة التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان؛ ومشرف التوريد الإستراتيجي لشركة أرامكو في الأمريكتين سمير يوسف، والرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية في لافاييت ماندي ميتشل، والقائم بأعمال مدير مركز مساعدة الصادرات الأمريكية شارلوت كونرلي، والشريك في KN Legal طوني خوري، ومدير المجلس السعودي الأمريكي اشتياق حسين.أعقب البرنامج الصباحي للعروض والمناقشات مأدبة غداء للتواصل، وجلسة بعد الظهر من الاجتماعات الفردية للشركات الحاضرة مع المجلس.وعُقد ما يقرب من 25 اجتماعاً فردياً في فترة ما بعد الظهر.بدورها، أشارت الرئيسة المؤقتة المديرة التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان خلال المؤتمر إلى الوتيرة السريعة للتقدم الذي يتم إحرازه في المملكة العربية السعودية في جميع جوانب الأعمال والحياة الخاصة، وقالت: “الثابت الوحيد الذي يمكنك توقعه في السوق السعودية هو التغيير، إن التغيير يحدث على كل الجبهات، البنية التحتية المادية، وتطوير الصناعة، وإصلاحات الأعمال، والانفتاح الثقافي والاجتماعي، وغير ذلك الكثير من المثير مشاهدته، إنه أمر أكثر إثارة أن تكون جزءًا منه".