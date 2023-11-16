أغنى 10 أثرياء يربحون 31.3 مليار دولار في يوم واحد

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ربح أغنى 10 أثرياء في العالم نحو 31.3 مليار دولار، بعد ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، نتيجة توقعات التوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد أن تباطأ معدل التضخم في أكتوبر إلى 3.2 في المائة. اضافة اعلان





أثرياء العالم:



ثروة جيف بيزوس



ستيف بالمر:



وارتفع إجمالي الثروات للعشرة أثرياء من 1.4 تريليون دولار إلى نحو 1.43 تريليون دولار، فيما جاء إيلون ماسك أكبر الرابحين بقيمة 9.8 مليار دولار، لترتفع ثروته إلى 221 مليار دولار، ثم بيرنارد أرنو بنحو 7.36 مليار دولار، ما رفع ثروته إلى 170 مليار دولار.وارتفعت ثروة جيف بيزوس 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 170 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة مارك زوكربيرج 2.5 مليار دولار، لتبلغ 122 مليار دولار، وربح لاري إليسون 2.29 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 130 مليار دولار.وجاء وارن بافيت سادس الرابحين بـ1.33 مليار دولار، لتصعد ثروته إلى 119 مليار دولار، ولاري بايج 1.32 مليار دولار (ثروته 120 مليار دولار)، وسيرجي بيرين 1.24 مليار دولار (ثروته 114 مليار دولار).وصعدت ثروة ستيف بالمر 1.15 مليار دولار، لتصل إلى 128 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة بيل جيتس 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 131 مليار دولار.