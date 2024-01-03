أعلى 25 وظيفة أجرًا في العالم.. هل تعمل في واحدة منها؟

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أي الأعمال تحقق أموالاً أكثر؟، ما هي الوظيفة الأعلى أجرًا في العالم؟، هي أسئلة يتردد صداها بين الأفراد الذين يطمحون إلى جمع ثروة كبيرة من وراء أعمالهم. اضافة اعلان

وأبرز موقع getgis.org، أفضل 25 وظيفة من حيث الأجر في العالم لعام 2024، والمهن المرغوبة التي لا تعد فقط برواتب مربحة، لكن أيضًا بتحقيق أحلامك المهنية.





أعلى 25 وظيفة أجرًا في العالم





1. الرئيس التنفيذي - متوسط الراتب السنوي: 185,355 دولارًا



2. الجراح العام - متوسط الراتب السنوي: 201,888 دولارًا



3. مهندس برمجيات أول - متوسط الراتب السنوي: 128,843 دولارًا



4. مصرفي استثماري - متوسط الراتب السنوي: 109,783 دولارًا



5. عالم البيانات - متوسط الراتب السنوي: 104,009 دولار



6. مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات - متوسط الراتب السنوي: 98,350 دولارًا



7. مستشار قانوني للشركات - متوسط الراتب السنوي: 109,783 دولارًا



8. مدير المشروع - متوسط الراتب السنوي: 97,120 دولارًا



9. مطور الويب - متوسط الراتب السنوي: 84,350 دولارًا



10. مهندس إنترنت الأشياء - متوسط الراتب السنوي: 100000 دولار



11. طبيب التخدير - متوسط الراتب السنوي: 243,760 دولارًا



12. طبيب نفسي - متوسط الراتب السنوي: 191,450 دولارًا



13. مهندس بترول - متوسط الراتب السنوي: 130.000 دولار



14. صيدلي - متوسط الراتب السنوي: 126000 دولار



15. طبيب أسنان - متوسط الراتب السنوي: 155,310 دولارًا



16. مهندس بيانات - متوسط الراتب السنوي: 112,532 دولارًا



17. مهندس التعلم الآلي - متوسط الراتب السنوي: 120.000 دولار



18. مدير التسويق - متوسط الراتب السنوي: 100,740 دولار



19. المعالج المهني - متوسط الراتب السنوي: 84,550 دولارًا



20. طبيب بيطري - متوسط الراتب السنوي: 93,440 دولارًا



21. أخصائي أمراض النطق واللغة - متوسط الراتب السنوي: 80,050 دولارًا



22. طبيب العيون - متوسط الراتب السنوي: 103,920 دولارًا



23. محامو براءات الاختراع - متوسط الراتب السنوي: 163,110 دولارًا



24. عالم الكمبيوتر - متوسط الراتب السنوي: 108,350 دولارًا



25. معالج إشعاعي - متوسط الراتب السنوي: 123,590 دولارًا



يحتل الرئيس التنفيذي (CEO) المرتبة الأولى في الوظائف الأعلى أجرًا في العالم.بصفته قائدًا صاحب رؤية للمؤسسة، يتحمل الرئيس التنفيذي المسؤولية النهائية عن توجيه الشركة نحو النجاح.وتؤثر قراراته الإستراتيجية وفطنته القيادية وقدرته على إلهام وتحفيز الموظفين بشكل مباشر على الأداء المالي للشركة ومكانتها العامة داخل الصناعة.بفضل خبرته في تشخيص وعلاج الحالات الطبية المعقدة، يحتل الجراح العام مكانة بارزة بين الوظائف الأعلى أجرًا. تتطلب تدخلاته الجراحية المعقدة يدًا ثابتة ودقة لا تتزعزع وفهمًا متعمقًا للتشريح البشري.في عالم التكنولوجيا دائم التطور، يتصدر كبار مهندسي البرمجيات الواجهة كمهندسين للابتكار الرقمي. إن خبرتهم في تصميم وتطوير وصيانة أنظمة البرمجيات المعقدة مطلوبة بشدة من قبل المؤسسات في مختلف الصناعات.يتنقل المصرفيون الاستثماريون في عالم التمويل المعقد، ويقدمون المشورة للشركات والمستثمرين المؤسسيين بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة رأس المال، وغيرها من المعاملات المالية الاستراتيجية.وتعد خبرتهم في تحليل الأسواق المالية وتقييم فرص الاستثمار والتفاوض على الصفقات المعقدة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح عملائهم.يستغل علماء البيانات قوة البيانات لاستخلاص رؤى ذات معنى ودفع عملية صنع القرار المستنيرة.إن قدرتهم على جمع وتحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات تحظى بتقدير كبير في المؤسسات التي تسعى إلى تحسين العمليات، وتحسين تجارب العملاء واكتساب ميزة تنافسية.يشرف مديرو أنظمة تكنولوجيا المعلومات على تخطيط وتنفيذ وصيانة أنظمة وشبكات الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة.تعد خبرتهم في ضمان التشغيل السلس وأمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أمرًا ضروريًا للشركات من جميع الأحجام.يقدم محامو الشركات المشورة القانونية للشركات، ويقدمون لهم المشورة بشأن مجموعة واسعة من المسائل القانونية، بما في ذلك العقود والملكية الفكرية والامتثال التنظيمي.إن خبرتهم في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة وحماية مصالح عملائهم تحظى بتقدير كبير في عالم الشركات.يشرف مديرو المشاريع على تخطيط وتنفيذ وإكمال المشاريع المعقدة، مما يضمن تسليمها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ومعايير الجودة المطلوبة.إن قدرتهم على إدارة الموارد بفعالية، والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين، والتكيف مع الظروف المتغيرة أمر بالغ الأهمية لنجاح مشاريعهم.يقوم مطورو الويب بتصميم مواقع الويب وتطويرها وصيانتها، مما يضمن كونها سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا وسليمة وظيفيًا.تعد خبرتهم في لغات البرمجة المختلفة وأطر تطوير الويب ومبادئ تجربة المستخدم (UX) ضرورية لإنشاء تجارب جذابة وفعالة عبر الإنترنت.يقوم مهندسو إنترنت الأشياء بتصور وتصميم وتنفيذ البنية التحتية والأنظمة التي تربط الأجهزة اليومية بالإنترنت، مما يتيح جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات.تعد خبرتهم في دمج الأجهزة والبرامج وتقنيات الشبكات أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المدن الذكية والمنازل المتصلة وأنظمة الأتمتة الصناعية.يقوم أطباء التخدير بتخدير المرضى الذين يخضعون لعملية جراحية، مما يضمن راحتهم وسلامتهم أثناء الإجراءات.إن خبرتهم في مراقبة العلامات الحيوية وإدارة علاج الألم والاستجابة لحالات الطوارئ أمر بالغ الأهمية لرفاهية المريض.يقوم الأطباء النفسيون بتشخيص وعلاج الاضطرابات العقلية والعاطفية والسلوكية، وتوفير العلاج، والنظر بعمق في سلوكهم النفسي، وكتابة الأدوية لمساعدة المرضى على تحسين صحتهم العقلية ورفاههم بشكل عام.يقوم مهندسو البترول بتصميم والإشراف على استكشاف وإنتاج ومعالجة موارد النفط والغاز. تعتبر خبرتهم في الجيولوجيا وتقنيات الحفر وإدارة الخزانات أمرًا بالغ الأهمية لتلبية متطلبات العالم من الطاقة.يقوم الصيادلة بصرف الأدوية وتقديم المشورة للمرضى بشأن استخدامها، مما يضمن تناولها بأمان وفعالية.كما أنهم يتعاونون مع الأطباء لمراقبة استخدام الدواء للمريض وتحديد التفاعلات الدوائية المحتملة أو الآثار الضارة.يقوم أطباء الأسنان بتشخيص وعلاج حالات الأسنان، بما في ذلك تسوس الأسنان وأمراض اللثة ومشاكل صحة الفم الأخرى.كما يقومون أيضًا بالعناية الوقائية بالأسنان، مثل التنظيف والعلاج بالفلورايد، لمساعدة المرضى على الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.يقوم مهندسو البيانات بتصميم وبناء وصيانة البنية التحتية للبيانات، مما يضمن جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها بكفاءة للتحليل واتخاذ القرار.تعد خبرتهم في تخزين البيانات والحوسبة السحابية وأمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تعتمد على البيانات لقيادة عملياتها.يطبق مهندسو التعلم الآلي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خوارزميات يمكنها التعلم من البيانات وإجراء تنبؤات أو قرارات دون الحاجة إلى برمجة واضحة.إن خبرتهم في خوارزميات التعلم الآلي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات مطلوبة بشدة في صناعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا.يقوم مديرو التسويق بتطوير وتنفيذ حملات تسويقية للترويج للمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية. يشرفون على إنشاء المواد التسويقية، وإدارة ميزانيات الإعلان، وتحليل بيانات التسويق لتتبع فعالية حملاتهم.يساعد المعالجون المهنيون الأشخاص على استعادة أو تحسين قدراتهم على أداء المهام اليومية، مثل ارتداء الملابس والاستحمام والعمل.يقومون بتقييم احتياجات المرضى، ووضع خطط العلاج، وتوفير العلاج لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.يقوم الأطباء البيطريون بتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات والمشاكل السلوكية لدى الحيوانات.كما يقومون أيضًا بالرعاية الوقائية، مثل التطعيمات ومكافحة الطفيليات، لمساعدة الحيوانات في الحفاظ على صحة جيدة.يقوم أخصائيو أمراض النطق واللغة بتقييم وتشخيص وعلاج اضطرابات النطق واللغ. وهم يعملون مع الأفراد من جميع الأعمار، من الرضع إلى البالغين، لمساعدتهم على التواصل بشكل فعال وتحسين نوعية حياتهم.يقوم أطباء العيون بفحص وتشخيص وعلاج مشاكل الرؤية. كما يصفون النظارات والعدسات اللاصقة ومنتجات العناية بالبصر الأخرى.يساعد محامو براءات الاختراع المخترعين على حماية اختراعاتهم من خلال صياغة طلبات براءات الاختراع ومحاكمتها.كما أنهم يوفرون المشورة القانونية بشأن المسائل المتعلقة ببراءات الاختراع، مثل قضايا التعدي والترخيص.يقوم علماء الكمبيوتر بتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر وأنظمة الأجهزة. كما يقومون بإجراء أبحاث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ورسومات الكمبيوتر والأمن السيبراني.يستخدم المعالجون بالإشعاع، الإشعاعات المؤينة لعلاج السرطان والحالات الطبية الأخرى. ويعملون بشكل وثيق مع الأطباء لتطوير خطط العلاج ومراقبة تقدم المريض.