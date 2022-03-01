الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023
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العرب والعالم
منوعات
مقالات
وصول
الأسرة والطفل
صحة
أخبار التكنولوجيا
أخبار السيارات
قصف متواصل.. الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة
مؤتمر دولي بالرياض لتوفير آلاف الوظائف في سوق العمل
" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا
أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم
تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل
تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق
سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً
شاهد .. انفجار ضخم يدمر مبنى متعدد الطوابق في الهند
حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض الأهلية
أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق