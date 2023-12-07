أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024

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صنفت وزارة المالية تسعة قطاعات ضمن الأعلى إنفاقًا في موازنة العام القادم 2024.





9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق اضافة اعلان



أبرز التحديات



إقرار الميزانية العامة للدولة



واستحوذ القطاع العسكري على النصيب الأعلى من الإنفاق بقيمة 269 مليار ريال.وجاء قطاع البنود العام ثانيًا بنفقات قيمتها 216 مليار ريال.والصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالث بـ214 مليار ريال.وجاء كل من قطاعات التعليم، والأمن والمناطق الإدارية بنفقات تراوح بين 100- 200 مليار ريال.ثم قطاعات الموارد الاقتصادية، والخدمات البلدية، والإدارة العامة، والتجهيزات الأساسية والنقل.أوضحت وزارة المالية أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام القام.ومن أبرز تلك التحديات:- مخاطر الاقتصاد العالمي التي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية الفترة الماضية.- تقلبات أسواق البترول، بعد أن تعرضت العام الحالي 2023 إلى توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومئة واثنين وسبعين مليار ريـال.2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومئتين وواحد وخمسين مليار ريـال.3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.