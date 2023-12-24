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أطلقته الجمارك.. طريقة التسجيل في برنامج التخليص الجمركي

الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامجًا تدريبيًا للمخلصين الجمركيين، يهدف إلى رفع مستوى كفاءة ومهارات العاملين في قطاع التخليص الجمركي، وتأهيلهم للحصول على شهادة أخصائي تخليص جمركي.اضافة اعلان

التسجيل في برنامج المخلصين الجمركيين

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البرنامج التدريبي يتم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية حيث تم إعداد المادة العلمية للبرنامج على شكل محتوى إلكتروني تفاعلي بطريقة التعلم الذاتي؛ لتسهيل الالتحاق به في أي وقت.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع العمل الجمركي، وإبراز الملامح الأساسية لنظام الجمارك الموحد والتعرف على أحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات الجمركية المستجدة.

الإعفاءات الجمركية والضرائب والرسوم

والتعرف على الإعفاءات الجمركية والأوضاع المعلقة للضرائب والرسوم وأساسيات التصنيف للبضائع، والمنهجية الأساسية في التقييم الجمركي وآلية إدراج البيان الجمركي في منصة فسح.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية السعودية 2030 إلى جانب توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع.

بنود السياسات والتشريعات الجمركية

وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة القطاع اللوجستي.
وأوضحت الهيئة أن اجتياز الاختبار المقرر يُعد شرطًا أساسيًا لمنح المتدرب شهادة أخصائي التخليص الجمركي في حال حصوله على الدرجة المحددة، مشيرةً إلى أنه بإمكان المتدرب الاختبار مباشرةً أو الانضمام للدورة التدريبة ثم الاختبار.

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