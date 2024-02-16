الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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أسعار 15 نوعا من الفواكه في المملكة

الفواكه
أسعار الفواكه في المملكة
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ارتفعت أسعار 15 صنفا من الفواكه والمكسرات في المملكة على أساس شهري، خلال يناير الماضي، فيما انخفض سعر 3 أصناف فقط.
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ارتفاع سعر التفاح الأحمر بنسبة 2.3%

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر التفاح الأحمر الأمريكي بلغ 8.75 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 2.3%، و4.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بحسب صحيفة "اليوم".
وبلغ سعر التفاح الأصفر، 8.82 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما انخفض 1.1% على أساس سنوي.

سعر العنب المحلي 13.76

وسجل سعر العنب المحلي 13.76 ريال، مرتفعا بنسبة 4.6% على أساس شهري، في حين سجل سعر العنب اللبناني 16.24 ريال، مرتفعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
ووفقا للنشرة، فإن سعر الموز الشربتلي بلغ في شهر يناير الماضي، 6.45 ريال، مرتفعا بنسبة 8.8%، على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

انخفاض سعر البطيخ بنسبة 7.9%

وارتفع سعر الحبحب (البطيخ المحلي) بنسبة 7.9% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 5.9% على أساس سنوي، مسجلا 3.02 ريال للكيلو جرام، بينما ارتفع سعر الشمام المحلي بنسبة 9.8% على أساس شهري، مسجلا 4.6 ريال.
وسجل سعر الكمثرى الوسط/ 13.4 ريال، مرتفعا بنسبة 4.6% على أساس شهري، بينما سجل سعر التمر (الرطب) 14.62 ريال، مرتفعا بنسبة 2.2%، على أساس شهري، في حين ارتفع سعر الخوج اللبناني بنسبة 13.2% على أساس شهري، مسجلا 17.87 ريال.

ارتفاع سعر الليمون الوسط الأفريقي 6.96%

وبلغ سعر الليمون الوسط الأفريقي 6.96 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني 1.9%، مسجلا 12.67 ريال للكيلو جرام.
وارتفع سعر البرقوق التركي بنسبة 4.7%، و17.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 15.2 ريال.

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