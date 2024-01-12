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أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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صعدت أسعار الطاقة والذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، عن تنفيذ هجمات ضد أهداف تتبع مليشيا الحوثي في اليمن.اضافة اعلان
وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه "ردًا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثيين في اليمن".
وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب

وبحلول الساعة (03: 30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس بنسبة 2.4 بالمئة أو 2.1 دولارا إلى 79.8 دولارًا للبرميل.
كذلك، صعدت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وسط مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب.
في نفس الاتجاه، دفعت توترات اليمن إلى صعود أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.45 بالمئة أو 8.6 دولارات إلى 2037 دولارا للأونصة (الأوقية).
وتمر عبر البحر الأحمر أكثر من 10 بالمئة من التجارة العالمية والنفط الخام المنقولة بحرًا، وسط مخاوف من ردة فعل حادة من مليشيا الحوثيين تجاه حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

"حارس الازدهار"

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب صهيونية، استهدفت مليشيا الحوثيين بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات دولة الاحتلال أو تنقل بضائع من وإلى دولة الاحتلال.
وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات دولة الاحتلال، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد دولة الاحتلال، بحسب وزارة المالية.

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