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أسعار النفط تواصل المكاسب رغم المخاوف من تراجع الطلب

أسعار النفط 14
ارتفاع أسعار النفط
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واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب لثاني جلسة على التوالي مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية.

المخاوف من ضعف نمو الطلب على الوقوداضافة اعلان

ووفرت خطوات الولايات المتحدة بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.

ارتفاع خاص برنت و11 سنتًا وتكساس 0.1%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، 11 سنتا أو 0.2 % إلى 75.95 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 71.30 دولار للبرميل بحسب رويترز.

أطول فترة تراجع أسبوعي من 2018

وقفز الخامان بأكثر من 2 % يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

زيادة الطلب من الولايات المتحدة لزيادة المخزون

وأدى ضعف الأسعار إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة التي تسعى لإضافة ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في مارس 2024.

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