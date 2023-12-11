أسعار النفط تواصل المكاسب رغم المخاوف من تراجع الطلب

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واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب لثاني جلسة على التوالي مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية.





المخاوف من ضعف نمو الطلب على الوقود اضافة اعلان



ارتفاع خاص برنت و11 سنتًا وتكساس 0.1%



أطول فترة تراجع أسبوعي من 2018



زيادة الطلب من الولايات المتحدة لزيادة المخزون



ووفرت خطوات الولايات المتحدة بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، 11 سنتا أو 0.2 % إلى 75.95 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 71.30 دولار للبرميل بحسب رويترز.وقفز الخامان بأكثر من 2 % يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.وأدى ضعف الأسعار إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة التي تسعى لإضافة ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في مارس 2024.