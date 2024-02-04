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أسعار النفط تُسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أكتوبر 2023

انخفاض أسعار النفط
خسائر النفط الأسبوعية
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كشف المتخصص في اقتصاد النفط الدكتور فهد بن جمعة أن السبب الأساسي في تراجع الأسعار زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي سواء في الصين أو غيرها وارتفاع سعر الدولار.اضافة اعلان

أسباب خسائر النفط الكبيرة منذ أكتوبر 2023

جاء ذلك في تقرير لقناة "الاقتصادية" حيث قال إن تراجع اسعار النفط سببها الرئيسي زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي، مما يجعل الدولار يرتفع والنفط ينخفض.

الاحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر حافظت على الأسعار

وأضاف، أنه رغم الاحداث الجيوسياسية، ولولا المخاطر السياسية في البحر الأحمر لكانت أسعار النفط أقل من ذلك بكثير.
وقال: أتوقع أن يكون عام 2024 عام صعب على الاقتصاد العالمي، وعلى أسواق النفط ، بغض النظر عن المضاربة في أسواق النفط.

"أوبك+" عليها المحافظة على توازن السوق

وبين أنه كلما زاد المعروض من الدول خارج أوبك يزيد الضغط على إداء "اوبك +" وعلى المنظمة أن تعيد حساباتها وتعمل على إعادة التوازن بين أسواق النفط بطريقة تحفظ استقرار السوق، ولا تدفع الشركات من خارج "أوبك+" من زيادة أنتاجها على حسابها.

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