أسعار النفط ترتفع وسط عقوبات أمريكية على الخام الروسي

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية.

وأثار برنامج العقوبات الأمريكي مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع. اضافة اعلان





أسعار خام برنت



عقوبات على النفط الروسي



وبحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام عقود نفط برنت 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 86.36 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل.ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد يوم الاثنين بسبب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط جراء الحرب في فلسطين التي اندلعت مطلع الأسبوع مع مخاوف من اتساع نطاق الصراع.وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت يوم الخميس أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطًا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيس، وقد يؤدي التدقيق الأمريكي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.