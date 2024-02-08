أسعار النفط تُخفّض صادرات المملكة 15.6%

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انخفضت الصادرات السعودية بنسبة 15.6% في شهر نوفمبر 2023، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 95 مليار ريال، منخفضة عن 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022.





تراجع الصادارت البترولية سبب انخفاض صادرات المملكة بنسبة 15.6%



انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 0.7%



ارتفاع الواردات في نوفمبر 2023 بنسبة 3.7%



اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية



جاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022، وفقًا لـ"الوطن".وانخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال.وسجلت الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال.وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5% بالمقارنة مع شهر أكتوبر.من جانب آخر ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 3.7%، وبمقدار 2.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022.وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.تعد اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية.وانخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال، تليها «معدات النقل وأجزاؤها» وتمثل 9.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال.