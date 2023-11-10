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أسعار النفط تحقق ارتفاعا عند التسوية

انخفاض أسعار النفط
النفط
أ أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا في نهاية تعاملات الجمعة، لكنها سجلت خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي وتراجع علاوة المخاطرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 1.75% بما يعادل 1.42 دولار عند 81.43 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 4.1%.
كما زادت أسعار خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.9% أو 1.43 دولار، ليسجل 77.17 دولار للبرميل، لكن عقود الخام تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 4.15%.

موديز


وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلص الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.

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