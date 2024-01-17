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أسعار النفط تتراجع مع تعويض ارتفاع الدولار لمخاطر اضطرابات البحر الأحمر

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من الخسائر.اضافة اعلان

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.59 بالمئة إلى 71.97 دولار للبرميل.
وارتفع خام برنت بشكل طفيف يوم الثلاثاء بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.

ارتفاع الدولار وتقليص الطلب على النفط


وحام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

ضربات جديدة على مليشيا الحوثي

وشنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضربات جديدة على مليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعدما استهدف صاروخ حوثي سفينة يونانية في البحر الأحمر.
وعلقت شركة النفط البريطانية الكبرى شل الشحنات عبر البحر الأحمر بعد بدء الضربات الأمريكية والبريطانية، لكن شركة شيفرون (NYSE:CVX) الأمريكية المنتجة أبقت على مساراتها في البحر الأحمر.

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