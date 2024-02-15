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ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما سجل سعر الفيليه الطازج انخفاضا طفيفا.





ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك



سعر لحم الجمل الطازج 55.18



سعر الدجاج الطازج المحلي 18.17 ريال



سعر فيليه صدور الدجاج الطازج 21.24



وأظهرت نشرة هيئة الإحصاء، أن سعر اللحم البقري الطازج (1 كجم) بلغ في شهر يناير الماضي 52.66 ريال، مرتفعا بنسبة 1.1%، و9.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وأفادت بأن سعر لحم الضأن الطازج، سجل 66.19 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و6.8% على أساس سنوي.وسجل سعر لحم الجمل الطازج، 55.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و3.8% على أساس سنوي.وارتفع سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 0.2%، و4.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 55.25 ريال.أشارت النشرة إلى أن سعر الدجاج الطازح المحلي 900 جم بلغ في شهر يناير الماضي، 18.17 ريال، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.وبلغ سعر الدجاج المجمد المحلي 19.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.8%، على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بينما سجل سعر الدجاج المجمد المستورد 19.04 ريال.وبلغ سعر فيليه صدور الدجاج الطازج، 21.25 ريال، منخفضا بنسبة 0.1%، و1.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، في حين سجل سعر أفخاذ الدجاج الطازج، 10.24 ريال.وأفادت النشرة بأن سعر سمك الكنعد الطازج سجل 64.12 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي.