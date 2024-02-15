الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.71 ريال

اسعار العملات1
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 15 فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

أسعار العملات في المملكة

استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.26 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.17 يورو.

سعر اليورو 4.03 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.17 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.71 ريال
 فرنك سويسري: 4.24 ريال


تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

اقرأ أيضا

"الطاقة الدولية": الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد 1.3 مليون برميل في 2024

صكوك "صح" تغلق جولتها الادخارية الأولى بـ861 مليون ريال

هيئة السوق المالية تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

ميزانية 2023: 47 مليار ريال ارتفاع الإيرادات غير النفطية

في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات 9:14 م الجمعة، 02 فبراير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. اليورو يُسجل 4.04 ريال

اسعار العملات3 10:43 ص الخميس، 01 فبراير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.75 ريال

اسعار العملات1 10:17 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 31 يناير.. اليورو يُسجل 4.06 ريال

أسعار العملات4 9:41 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 30 يناير.. الإسترليني يُسجل 4.76 ريال