الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. اليورو يسجل 4.12 ريال

أسعار العملات الريال
أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 11 من يناير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

أسعار العملات في المملكة

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، كما استقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.28 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.

سعر اليورو 4.12 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.20 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.79 ريال
 فرنك سويسري: 4.42 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

اقرأ أيضا

"السيادي السعودي" ينشئ أقوى قطاع لرأس المال الاستثماري في المنطقة

قفزة في أسعار النفط .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

محافظ صندوق الاستثمارات العامة: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات في هذا الموعد

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 0.5 % اليوم الأربعاء

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات3 10:17 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الفرنك السويسري يسجل 4.39 ريال

اسعار العملات1 10:36 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 4.13 ريال

اسعار العملات4 10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

اسعار العملات3 5:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يسجل 4.14 ريال

اقرأ أيضا

البنك المركزي1
12:03 م الأربعاء، 10 يناير 2024

تعرف على كيفية الاستفادة من المنتجات الادخارية لدى البنوك

مؤتمر التعدين الدولي
11:45 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
11:19 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
10:48 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق العمل السعودي
10:06 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة في السعودية.. شروط ومزايا إقامة رائد أعمال

GDiGm-EXAAAJggC
9:14 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

نظام الإقامة المميزة - السعودية - رسمي
8:24 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة.. شروط وطريقة الحصول على تأشيرات السعودية الجديدة

رواتب المواطنين
7:43 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى التوجه للبنك فورًا

طقس مستقر في المملكة
7:27 ص الخميس، 11 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض الحرارة بالشمالية

أمطار وسيول
6:49 ص الخميس، 11 يناير 2024

طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للمواطنين قبل مغادرة المنزل.. انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق