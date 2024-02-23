أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 23 فبراير.. اليورو يُسجل 4.05 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 23 فبراير مقابل الريال، وذلك وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر اليورو 4.04 ريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



أهم العوامل المؤثرة في العملات



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.0521 ريال.درهم إماراتي: 1.0210 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.1852 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7301 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0521 ريالفرنك سويسري: 4.2573 ريالأسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات، حيث يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.