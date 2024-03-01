أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 1 مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 ريال.درهم إماراتي: 1.0210 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.1852 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7451 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0629 ريالفرنك سويسري: 4.2611 ريالوتتقلب أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.